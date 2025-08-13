Başkan Zekiye Tekin, Pazaryeri Halkıyla Bütünleşiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde göreve geldiği günden bu yana halkla güçlü bir bağ kuran Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Gönül belediyeciliğini ilke edinen Başkan Tekin, ilçe merkezinde, mahallelerde ve köylerde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor, sorunlarına çözüm üretiyor. Samimi tavırları ve güler yüzüyle gönüllerde taht kuran Başkan Tekin'in bu yakın ilgisi, Pazaryeri halkı tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Kendileri için en büyük gücün halk olduğunu söyleyen Başkan Tekin de, vatandaşların desteğiyle ilçe için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguluyor.

Vatandaşlar ise, "Başkanımız bizden biri gibi, ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda" sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor. - BİLECİK