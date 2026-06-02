Başkan Zencirci'den minik Çınar'a anlamlı destek
Başkan Zencirci'den minik Çınar'a anlamlı destek

02.06.2026 08:43  Güncelleme: 08:45
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı'nda kaybolup bulunan işitme engelli Çınar Karaduman ve ailesini makamında ağırladı. Çınar'a akıllı saat, Galatasaray forması hediye eden Başkan, onu gelecek yıl belediyenin minikler futbol takımına dahil edeceklerini müjdeledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu sağ salim bulunarak ailesine kavuşan işitme engelli çocuk Çınar Karaduman ve ailesini makamında ağırladı.

Bulunduğu akşam Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube amirliğinde Çınar ile bir araya gelen Başkan Zencirci, yaşanan olayın ardından Çınar ve ailesiyle bu kez makamda buluşarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ailenin içinin daha rahat olması amacıyla yer bildirimi özelliği bulunan akıllı saat hediye etti. Galatasaray taraftarı olan Çınar'a ayrıca takımının formasını da hediye etti.

Ziyaret sırasında futbola olan ilgisiyle dikkat çeken Çınar'a bir müjde de veren Başkan Zencirci, gelecek yıl Germencik Belediyesi Minikler Futbol Takımı'na dahil edileceğini belirtti. Başkan Zencirci, "Çınar'ın sağ salim ailesine kavuşması hepimizi çok mutlu etti. Bir daha benzer endişelerin yaşanmaması adına küçük bir katkı sunmak istedik. Çınar evladımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl onu belediyemizin minikler futbol takımında da göreceğiz. Kendisine ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Karaduman ailesi ise gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başkan Zencirci'ye teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

