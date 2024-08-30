Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 30 Ağustos Zafer Bayramı için mesaj yayımladı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıylabir mesaj yayımladı.

Başkan Zencirci mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı hiç şüphesiz bir milletin kaderini tayin eden, sonucunda ya var olacak yada yok olacağımız kurtuluş mücadelemizi nihayete erdiren emsalsiz bir abidedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir milleti kenetlemek için 19 Mayıs 1919'da başlattığı kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos 1922'de işgalcilere inen son darbeyle neticelenmiştir. Tarihin akışını değiştiren bu zafer sadece Türk milletinin değil tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur. Tam da bu noktada bizlere düşen sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamamız için miras kalan bu yurdu birer Cumhuriyet ferdi ve neferi olarak ileriye taşımaktır. Bir daha o karanlık ve acı dolu günlerle karşı karşıya kalmamak için milletçe üzerimize düşenin, elimizden gelenin fazlasını yapmalı, bu büyük sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, büyük önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN