Başkan Zencirci, Yedieylül Mahallesi\'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Yedieylül Mahallesi'ni ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek yol ve altyapı çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Başkan Zencirci, Yedieylül Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki mevcut durumu değerlendirdi ve halkın taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında, aşırı yağışlar sonucunda oluşabilecek sel ve su baskınlarını önlemek için yapılacak projelerin detayları ele alındı. Yapılan incelemelerde, altyapı sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılacağını belirten Zencirci, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi iş birliğiyle alt ve üst yapıya dair halkın talepleri doğrultusunda projelere hayat vereceğiz. Herkesin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN