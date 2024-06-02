Başkan Zeydan Karalar, Karaisalı otobüs hattına 2 yeni otobüs ekledi

Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Adana'nın Karaisalı ilçesindeki bir otobüs durağına yazılmış "Bize yeni otobüs verin Sayın Zeydan Karalar" yazısını görünce, mesajın iletildiği durağa giderek; "Otobüs aldıkça buraya otobüs vereceğiz" sözünü vermişti.

Seçimden önce verdiği sözü tutan Başkan Zeydan Karalar Karaisalı otobüs hattına 2 yeni otobüs ekleyerek, ilçe sakinlerinin daha rahat yolculuk yapmasını sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar; "Verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Karaisalı hattına 2 yeni otobüs ekleyerek vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve konforlu hale getirdik" dedi.

Yeni otobüsleri kullanarak yolculuk yapan Karaisalılar, geçmişte çok kalabalık otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, hatta verilen iki yeni otobüs için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ettiler. - ADANA