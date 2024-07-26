Başkan Zeyrek, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmasını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Zeyrek, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmasını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nde başlayan temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, derelerin kenarlarını dinlenme alanı haline getirerek, vatandaşların nefes alacağı alanlar oluşturmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

26.07.2024 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Zeyrek'ten yerinde inceleme

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nde başlayan temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, yıllardır göz ardı edilen dere yataklarını temizlemeye devam edeceklerini belirterek, "İlerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını dinlenme alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy mahallesi Bozköy Deresi'nde yürütülen dere temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı eşlik etti. Islahı yapılan derenin çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, bu alanın dinlenme alanına dönüştürülmesi için teknik ekiplerin çalışmalara başlaması talimatını verdi.

MASKİ ekipleri yıllardır göz ardı edilen dereleri temizliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bozköy Deresi'nde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Zeyrek, "Uncubozköy mahallesi Bozköy Deresi'nin aktığı yerdeyiz. Burada, MASKİ ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllardan beri göz ardı edilen, hiçbir şekilde hem bu alanların değerlendirilmediği hem de dereler içerisinde oluşan molozlar ile çevre kirliliğinin yaşandığı, kokunun olduğu, sivrisineklerin oluştuğu bu derenin temizliğini başlattık. Yalnızca Bozköy deresinde değil, aynı zamanda Muradiye mahallemizde, Salihli ilçemiz Mersindere'de aynı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ağlayan Kaya'dan aşağıya inen Kumludere Caddemizi de kapsayan deremizde aynı çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

"Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir"

Tabiat varlıklarını korumanın ve Manisa'yı güzelleştirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Derelerimiz yıllardan beri göz ardı edilen bir unsurdu. Ama herhangi bir su taşkınında çevreye zarar vereceğini biliyorduk. Bunların önüne geçmek, Manisa'da görülmeyen her noktayı görmek, oralara ulaşmak bundan sonra da öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır. Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Dere kenarları ailelerin dinlenme alanı olacak"

Başkan Zeyrek, açıklamalarının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi: "Dere ıslahı ile başladığımız çalışmalarımızı ilerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını dinlenme alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak da öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Umarım ki Manisalı hemşehrilerim de bu tip çalışmalarımızdan çok mutlu olacaktır. Bu alanlar, vatandaşlarımızın aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel vakitler geçireceği alanlar olacaktır. Biz, Manisa'mın dokunulmamış her yerine dokunmaya 5 yıl boyunca devam edeceğiz. Temizlediğimiz dereler de yarınlarımıza emanetlerimiz olacaktır. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Yunusemre, Manisa, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zeyrek, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmasını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Zeyrek, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmasını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement