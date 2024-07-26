Başkan Zeyrek, Bozköy Deresi'nde temizlik çalışmasını inceledi

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Başkan Zeyrek'ten yerinde inceleme

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nde başlayan temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, yıllardır göz ardı edilen dere yataklarını temizlemeye devam edeceklerini belirterek, "İlerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını dinlenme alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy mahallesi Bozköy Deresi'nde yürütülen dere temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı eşlik etti. Islahı yapılan derenin çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, bu alanın dinlenme alanına dönüştürülmesi için teknik ekiplerin çalışmalara başlaması talimatını verdi.

MASKİ ekipleri yıllardır göz ardı edilen dereleri temizliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bozköy Deresi'nde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Zeyrek, "Uncubozköy mahallesi Bozköy Deresi'nin aktığı yerdeyiz. Burada, MASKİ ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllardan beri göz ardı edilen, hiçbir şekilde hem bu alanların değerlendirilmediği hem de dereler içerisinde oluşan molozlar ile çevre kirliliğinin yaşandığı, kokunun olduğu, sivrisineklerin oluştuğu bu derenin temizliğini başlattık. Yalnızca Bozköy deresinde değil, aynı zamanda Muradiye mahallemizde, Salihli ilçemiz Mersindere'de aynı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ağlayan Kaya'dan aşağıya inen Kumludere Caddemizi de kapsayan deremizde aynı çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

"Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir"

Tabiat varlıklarını korumanın ve Manisa'yı güzelleştirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Derelerimiz yıllardan beri göz ardı edilen bir unsurdu. Ama herhangi bir su taşkınında çevreye zarar vereceğini biliyorduk. Bunların önüne geçmek, Manisa'da görülmeyen her noktayı görmek, oralara ulaşmak bundan sonra da öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır. Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Dere kenarları ailelerin dinlenme alanı olacak"

Başkan Zeyrek, açıklamalarının son bölümünde ise şu ifadelere yer verdi: "Dere ıslahı ile başladığımız çalışmalarımızı ilerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını dinlenme alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak da öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Umarım ki Manisalı hemşehrilerim de bu tip çalışmalarımızdan çok mutlu olacaktır. Bu alanlar, vatandaşlarımızın aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel vakitler geçireceği alanlar olacaktır. Biz, Manisa'mın dokunulmamış her yerine dokunmaya 5 yıl boyunca devam edeceğiz. Temizlediğimiz dereler de yarınlarımıza emanetlerimiz olacaktır. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" dedi.