Başkan Zeyrek, Gördes\'te Açılışlar ve Vatandaşlarla Buluştu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gördes ilçe programında Gördes Belediyesi başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu, açılışlara katıldı. İlçe programının sonunda ise Başkan Zeyrek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta bir ilçeyi ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta Gördes ilçesindeydi. Tüm gününü Gördes ilçesine ayıran Başkan Zeyrek, bir dizi açılış yaparak, vatandaşlarla buluştu. Başkan Zeyrek, Gördes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şerif Aykanat Spor Tesisleri, Bülent Ecevit Kültür, Sanat ve Etkinlik Alanı, Mehmet Sezgin Köylü Pazarı, Sokak Hayvanları için Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doç. Dr. Sinan Ateş Kapalı Halı Sahanın açılış törenlerine katıldı. Açılış törenlerine CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, CHP Gördes İlçe Başkanı Zafer Aslan, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'yi makamında ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, 17 ilçeye eşit hizmet götürme hedefinde olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, "Vatandaşımıza daha yaşanılabilir bir kent sunmak en büyük hedefimiz. 4,5 yıl boyunca birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. El ele vererek çok güzel hizmetlerde bulunacağımızın farkındayım. Bununla ilgili de büyükşehirin desteği ve ekipleri sizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

Gördes programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerini de ziyaret eden Başkan Zeyrek, personellerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Gördes İtfaiye Amirliği'ni ziyaret Başkan Zeyrek, yeni bir anlayış ile yola çıktıklarını söyledi. "Gerek belediye başkanı gerekse ağabey-kardeş olsun beni nasıl görmek istiyorsanız her zaman sizin yanınızdayım" diyen Başkan Zeyrek, "Sizlerden tek bir istediğim var. Vatandaşımıza güler yüzlü olun. Gördes Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi diye bir ayrımımız yok. Sizin de bu zihniyette ve anlayışta olmanızı istiyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes ilçesindeki son programını vatandaşlara ayırdı. Gördes Belediyesi çay bahçesindeki programda Başkan Zeyrek'e Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke eşlik etti. Başkan Zeyrek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir belediyesi olarak kooperatifler aracılığı ile kadınlara destek olacaklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Kooperatif kurmalarına yardımcı olacağız. Ürünlerini alıp satışlarına yardımcı olacağız, böylelikle kendilerine gelir sağlayacaklar" dedi.

Gördes'e yapılacak projeler konusunda tüm yurttaşların görüşlerinin alınacağını söyleyen Başkan Zeyrek, "Siz bu ihtiyaçlarınızı bugün, gün boyunca bizlere ilettiniz. Biz notlarımızı aldık, bu notlar çerçevesinde bir planlama yapacağız. Bu planlama doğrultusunda da Gördes'imize inşallah hizmetimizi yapacağız" diye konuştu. - MANİSA