Başkan Zolan, 1 Günde 6 İlçeyi Ziyaret Ederek Rekor Kırdı

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28 Mart'ta Bekilli, Baklan, Bozkurt, Pamukkale, Çivril ve Merkezefendi ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, 1 günde yaklaşık 550 kilometre yol kat ederek 6 ilçe ziyaretinde bulundu. Sabah erken saatlerde başladığı programını gece yarısı tamamlayan Başkan Zolan, "Enerjimizi, gücümüzü vatandaşımızdan alıyoruz" dedi.

İlçe ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşine az rastlanır bir rekora imza attı. 1 günde 6 ilçeyi ziyaret eden Başkan Zolan, yaklaşık 550 kilometre yol kat ederek binlerce hemşehrisi ile kucaklaştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 28 Mart 2024 Perşembe günü ilçe ziyaret programına Bekilli ilçesinin Kutlubey Mahallesi ile başladı. Buradan Baklan ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, daha sonra Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesi ve ardından Cumalı Mahallesi'ni ziyaret etti. Bozkurt ilçesinin Sazköy ve Tutluca mahallerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukkale ilçesindeki Akvadi Parkı'nda düzenlediği iftar programına katıldı.

Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Daha sonra Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği iftar programına da katılarak esnafla buluşan Başkan Osman Zolan, buradan Çivril ilçesinin Özdemirci Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan son olarak Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde bulunan Sevindik Mahallesi'nde coşkulu kalabalığa hitap etti. 28 Mart programında Bekilli, Baklan, Bozkurt, Pamukkale, Çivril ve Merkezefendi ilçelerini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, 1 günde yaklaşık 550 kilometre yol kat ederek eşine az rastlanır bir rekora imza attı. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Zolan, güzel ev sahiplikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

"Hizmet destanları yazmayı sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11 ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini tüm hemşehrileriyle paylaşmak için yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Allah'ıma şükürler olsun güzeller güzeli şehrimizde taş üstüne taş koymaya, geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın teveccühü ile hizmet destanları yazmayı sürdüreceğiz. Güler yüzüyle her zaman bizleri destekleyen, motivasyonumuzu artıran hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz, bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjimizi, bu gücümüzü vatandaşımızdan alıyoruz. Allah'ım razı olsun. İnşallah el ele gönül gönüle yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ