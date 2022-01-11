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Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi

11.01.2022 20:10

Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 12 yaşındaki çölyak hastası Zeynep Erva Öztürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 12 yaşındaki çölyak hastası Zeynep Erva Öztürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Zeynep'in yeni yaşını tebrik eden Bilgin, onun için hazırlanan özel glütensiz pastayı ikram etti.

Sivas'ta 3 yıl önce diyabet hastalığına yakalanan 12 yaşındaki Zeynep Erva Öztürk, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Endokrin Bölümünde belirli aralıklarla yatarak tedavi görüyor. Son günlerde rahatsızlığı artan minik Zeynep'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 12 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Zeynep'in annesi Müzeyyen Öztürk Başkan Hilmi Bilgin'i arayarak kızının doğum gününü kutlayamadıklarını ifade etti. Başkan Bilgin ise bu duruma kayıtsız kalmayarak minik Zeynep'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Çölyak hastaları için özel yapılan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Zeynep'in yaşadığı sevinç ve mutluluk gözlerine yansıdı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile birlikte doğum günü pastasını kesen Zeynep Erva Öztürk, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum. Çok güzel oldu" dedi.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Zeynep'in mutluluğuna ortak olan Hilmi Bilgin, "Zeynep hastanede tedavisine devam ediyor. Sağ olsun doktorlarımız Zeynep'i iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zeynep'in doğum günüydü. Aslında gecikmeli doğum günü yapıyoruz. 3 Ocak'ta doğum günü olan Zeynep'in doğum gününü hastanede tedavi görmesinden dolayı yeni kutluyoruz. İyi ki doğdun Zeynep, sağlıklı mutlu yeni yaşlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Anne Müzeyyen Öztürk ise "Kızımın 3 yıldır diyabet hastalığı var. Son dönemlerde hastalığı ileri seviye de ilerliyor ve sık sık hastaneye yatıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her konuda sağ olsun çok duyarlı. Geldiği için bizi duygulandırdı ve çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi
Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi
Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkandan çölyak hastasına doğum günü sürprizi - Son Dakika


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