Başkanlar, Büyükşehir'de haftaya istişare ile başladı - Son Dakika
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Başkanlar, Büyükşehir'de haftaya istişare ile başladı

10.10.2022 10:53
Başkanlar, Büyükşehir'de haftaya istişare ile başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarını Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarını Büyükşehir Belediyesi'nde konuk etti. Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile haftaya istişare ederek başlayan Büyükkılıç, "Uyum kültürünü ve ortak aklı merkezimize alarak şehri yönetmek için yine her zaman olduğu gibi bir aradayız. Her şey Kayseri için" dedi.

Kentte uyum kültürünü önemseyen Başkan Büyükkılıç, sık sık merkez ilçe belediye başkanları ile bir araya gelip şehrin ihtiyaçlarını görüşmeye özen gösteriyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu güzel şehri gece demeden, gündüz demeden çalışarak daha konforlu ve yaşanabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarımızla uyum içerisinde, birlik ve dayanışma içerisinde, el ele, gönül gönüle hizmet üretmeye ve bunların takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu amaçla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Buluşmamızın hayırlı bereketli olmasını temenni ederken, uyum içerisinde çalışan başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birlik ve beraberliği önemseyen Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde başarının yakalanabileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Birlik ile başarıyı yakalayabilir, dirlik içerisinde olabiliriz. Her zaman birlikte hareket ederek, istişareyi önemseyen bir anlayış sergiliyor, şehri uyum içerisinde yönetiyoruz. Kıymetli belediye başkanlarımızla haftaya birlik beraberlik içerisinde güzel bir başlangıç yaptık. Rabbim işlerimizde yar ve yardımcımız olsun."

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkanlar, Büyükşehir'de haftaya istişare ile başladı - Son Dakika

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