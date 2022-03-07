Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık - Son Dakika
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Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık

07.03.2022 17:43

Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır AtıkANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele konusunda 'Sıfır Atık' projesiyle doğa dostu uygulamalarına öncelik vermeye devam ediyor.

Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele konusunda 'Sıfır Atık' projesiyle doğa dostu uygulamalarına öncelik vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen ve doğa dostu uygulamalarına devam ediyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 17 ilçe belediyesinden gelen 27 temsilci ve teknik personelin katılımıyla 'Atık Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda sıfır atık konusunda ABB ve İlçe Belediyeleri arasında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Atık Koordinasyon Toplantısı'na 17 İlçe Belediyesinden 27 temsilci ve teknik personel katıldı.

Sıfır atık konusunda bilgi alışverişi

Pandemi dönemi öncesinde düzenli yapılan toplantıların yeniden başlamasıyla, İlçe Belediyelerin hem kendi aralarında hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sıfır atık konusunda ortak çalışmalar yapması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık
Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık
Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent'te ABB ve ilçe belediyelerinin gündemi: Sıfır Atık - Son Dakika


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