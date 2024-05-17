Basketbol A Kadın Milli Takımı ve U20 Milli Takımı'nın yeni kadroları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Basketbol A Kadın Milli Takımı ve U20 Milli Takımı'nın yeni kadroları açıklandı

Basketbol A Kadın Milli Takımı ve U20 Milli Takımı\'nın yeni kadroları açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Basketbol A Kadın Milli Takım aday kadrosuna Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Başantrenör Emre Özsarı çağrılırken, Kayseri ekibinin genç sporcusu Feray Dalkılıç ise U20 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

17.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Basketbol A Kadın Milli Takım aday kadrosuna Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Başantrenör Emre Özsarı çağrılırken, Kayseri ekibinin genç sporcusu Feray Dalkılıç ise U20 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımı çalışmalarına 1 Haziran Cumartesi günü Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde başlayacak. Ekrem Memnun'un ekibinde Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı'da yer alacak. 1-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp programı İstanbul'da başlayacak. 1-9 Haziran tarihlerinde İstanbul'da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. Ay - yıldızlılar 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

Öte yandan, 06-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım 1 Haziran tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Bu kamp için belirlenen kamp kadrosu Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı. Melikgazi Kayseri Basktebol'un alt yapısından yetişen genç oyuncu Feray Dalkılıç U20 Milli takım kamp kadrosunda yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Takım, Basketbol, Kayseri, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basketbol A Kadın Milli Takımı ve U20 Milli Takımı'nın yeni kadroları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol A Kadın Milli Takımı ve U20 Milli Takımı'nın yeni kadroları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement