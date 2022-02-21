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Basketbol takımı yola çıktı - Son Dakika

Basketbol takımı yola çıktı

21.02.2022 15:27
Basketbol takımı yola çıktı

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, 22-24 Şubat 2022 tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası 1. Grup eleme müsabakalarına katılmak amacıyla yola çıktı.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, 22-24 Şubat 2022 tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası 1. Grup eleme müsabakalarına katılmak amacıyla yola çıktı.

Yola çıkmadan önce Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret eden basketbol takımı oyuncuları, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüştü. Takım Antrenörü Süha Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu'na takımın durumu hakkında bilgi vererek turnuva konusunda bilgilendirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, takıma şampiyonada başarılar dileyerek "Şampiyonada ilçemizi başarı ile temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Basketbol takımı yola çıktı
Basketbol takımı yola çıktı
Basketbol takımı yola çıktı
Basketbol takımı yola çıktı
Basketbol takımı yola çıktı

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Bozüyük Belediyesi, basketbol, Çanakkale, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Basketbol takımı yola çıktı - Son Dakika


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