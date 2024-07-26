Başörtülü hırsızlar apartmanda yakalandı

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Apartmana girip kapıları dinleyen hırsızlar, tanınmamak için başörtüyle yüzlerini gizledi...O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir apartmana girerek kapıları dinleyen kadın hırsızlar, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına karşı başörtüyle yüzlerini kapatarak önlem aldı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla giren 2 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Apartmanda bulunan dairelerin kapılarını dinleyen ve hırsızlık yapmak için boş ev arayan kadınların, güvenlik kamerasına yakalanmamak için aldıkları önlem dikkat çekti. Başörtüleriyle yüzlerini gizlemeye çalışan kadın hırsızlar, bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Kadın hırsızların apartman içinde evleri kontrol ettikleri anlar, sosyal medyada yayınlandı.