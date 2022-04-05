Başsavcı Dönmez'den Savcıya plaket - Son Dakika
Üye Girişi

Başsavcı Dönmez'den Savcıya plaket

05.04.2022 14:46
Başsavcı Dönmez'den Savcıya plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç'a plaket takdimi yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç'a plaket takdimi yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç'a plaket takdim etti. Savcı Ahmet Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Nisan 2022 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketi cumhuriyet savcısı Kılıç a takdim ederek başarılarının devamını diledi. - VAN

YORUMLAR
500
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 5 gözaltı Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 5 gözaltı Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Kılıç, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başsavcı Dönmez'den Savcıya plaket - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:55:59. #1.12#
SON DAKİKA: Başsavcı Dönmez'den Savcıya plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement