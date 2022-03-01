Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret

01.03.2022 15:44
Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, basın mensuplarının haberlerde özellikle 'şüpheli, sanık, hükümlü sıfatları;

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, basın mensuplarının haberlerde özellikle 'şüpheli, sanık, hükümlü sıfatları; tutuklama, adli kontrol, kesin hüküm gibi kavramlar ile adli ve idari yaptırım ayrımı gibi konularda' daha fazla bilinçlenmesinin kamuoyunun doğru aydınlatılmasına büyük katkılarının olacağını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar muhabirleri Gökten Ceylan, Hayati Kanat ile Mehmet Karakaş, Başsavcı Karabacak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ceylan, İHA'nın ulusal ve uluslararası basında önemli bir görev üstlendiğini kaydederek, İHA'nın çizgisinin her zaman devlet ve milletin yararına olan konularda olduğunu dile getirdi. Devletin en önemli vazifelerinden birisi olan hukuk ve hukukçulara İHA'nın her daim desteğe hazır olduğunu vurgulayan Ceylan, topluma doğru bilginin, haberin aktarılmasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Kavramlara dikkat edilmeli"

Ziyarette konuşan Başsavcı Karabacak ise gazetecilerin, basın mensuplarının kamuoyu adına önemli bir görev üstlendiklerini ve bu görevi yerine getirirken 'şüpheli, sanık, hükümlü sıfatları; tutuklama, adli kontrol, kesin hüküm gibi kavramlar ile adli ve idari yaptırım ayrımı gibi konularda' daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini aktardı. Bilinçli ve sorumlu gazetecilik anlayışının toplumların gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Başsavcı Karabacak sunulan haberlerde hukukun değişmez kurallarından birisi olan 'masumiyet karinesine' uygun olmasının, dikkat edilmesinin herkesin hak ve hukukuna saygı duyulması gerektiğini aktardı.

Gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
5 kadın mühendis adayı tasarladı! 6 saat uçabilen görünmez İHA modeli Teknofest 2022'de tanıtılacak 5 kadın mühendis adayı tasarladı! 6 saat uçabilen görünmez İHA modeli Teknofest 2022'de tanıtılacak Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine hapis istemi Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine hapis istemi

İhlas Haber Ajansı, Fatih Karabacak, Cumhuriyet, Başsavcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
15:31 CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden "MGK"yi toplamıyorsun eleştirisi!
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement