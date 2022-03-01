Başsavcı Karabacak, İHA'dan ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, basın mensuplarının haberlerde özellikle 'şüpheli, sanık, hükümlü sıfatları; tutuklama, adli kontrol, kesin hüküm gibi kavramlar ile adli ve idari yaptırım ayrımı gibi konularda' daha fazla bilinçlenmesinin kamuoyunun doğru aydınlatılmasına büyük katkılarının olacağını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar muhabirleri Gökten Ceylan, Hayati Kanat ile Mehmet Karakaş, Başsavcı Karabacak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ceylan, İHA'nın ulusal ve uluslararası basında önemli bir görev üstlendiğini kaydederek, İHA'nın çizgisinin her zaman devlet ve milletin yararına olan konularda olduğunu dile getirdi. Devletin en önemli vazifelerinden birisi olan hukuk ve hukukçulara İHA'nın her daim desteğe hazır olduğunu vurgulayan Ceylan, topluma doğru bilginin, haberin aktarılmasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Kavramlara dikkat edilmeli"

Ziyarette konuşan Başsavcı Karabacak ise gazetecilerin, basın mensuplarının kamuoyu adına önemli bir görev üstlendiklerini ve bu görevi yerine getirirken 'şüpheli, sanık, hükümlü sıfatları; tutuklama, adli kontrol, kesin hüküm gibi kavramlar ile adli ve idari yaptırım ayrımı gibi konularda' daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini aktardı. Bilinçli ve sorumlu gazetecilik anlayışının toplumların gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Başsavcı Karabacak sunulan haberlerde hukukun değişmez kurallarından birisi olan 'masumiyet karinesine' uygun olmasının, dikkat edilmesinin herkesin hak ve hukukuna saygı duyulması gerektiğini aktardı.

Gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR