Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Üyeleri Tasarruf Tedbirlerini Görüştü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toplanan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) üyeleri tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak atılacak adımları görüştü.
Batı Karadeniz illerini içeren, bu illerde kültür ve turizm potansiyelinin, projelerle yeni yatırımların önünü açmayı destekleyecek çalışmalar adına işbirligi amacı ile kurulan BAKAB'ın, 2024 dönem başı toplantısı Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonunda toplantıya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Düzce Belediye Başkanı aynı zamanda BAKAB Birlik Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Batı Karadeniz il ve ilçeleri belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz, turizmin üretilecek projelerle desteklenmesinin gerektiğini, bölgenin kalkınması adına BAKAB'ın önemli rol üstlendiğini vurguladı.
Konuşmanın ardından 2024-2026 dönemi BAKAB Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamalarla seçildi.
Oylama sonuçlarına göre BAKAB Birlik Başkanlığı'na yeniden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü seçildi.
Encümen üyeliklerine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay seçildi. Meclis Birinci Başkan Vekili, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Meclis ikinci Başkan Vekili Özkan Çetinkaya olurken katip üyeliklere Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Halil Bakkal, Araç Belediye Meclis Üyesi İbrahim Alaybeyoğlu seçildi.
Toplantı, belediye başkanlarının temenni ve önerilerini aktarması ile sona erdi. - KARABÜK
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