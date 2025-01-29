Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Milli Direniş Günü\'nü Kutladı

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Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)Edremit Şubesi, Türk kimliğine yönelik saldırılara karşı direnişe geçtikleri 29 Ocak 1988 tarihinin 37. yılını "Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" etkinliğiyle kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, meclis üyeleri, basın mensupları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Edremit Şube Başkanı M. Naci Biroğul, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Unutulmamalıdır ki Batı Trakya'daki Türk Azınlık, Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir. Batı Trakya'daki Azınlık TÜRK'tür ve TÜRK olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Biroğul, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan'a emanet edildiğini belirterek, "Büyük Türk Milletinin kendisine emanet ettiği Batı Trakya davasını savunmada, tüm baskılara karşı durmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte ayrıca, 29 Ocak 1990 tarihinde yaşanan olaylara da değinildi. O tarihte 300'ün üzerinde Türk işyerinin yağmalandığını hatırlatan Biroğul, "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının milli kimliğini inkara kalkışanlara karşı birlik ve beraberlik içindeki dik duruşu Türk tarihinin onurlu sayfalarında yerini almıştır." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından etkinlikte katılanlara lokma hayrı düzenlendi ve büyük ilgi gördü. - BALIKESİR