Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi halatlarla kurtarıldı

Batman Çayın'da mahsur kalan 7 kişi halatlarla kurtarıldı
BATMAN - Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalanda 7 kişi itfaiye dalgıç ekiplerince kurtarıldı.
Batman Çayı'nın Samanyolu köyü mevkinde piknik yapan 2 aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Batman İtfaiye dalgıç ekibi, AFAD, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan kişileri halatların yardımıyla kıyıya ulaştırarak güvenli alana çıkardı.
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