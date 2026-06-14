Batman\'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Batman Yeşilay Şubesi öncülüğünde, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla pedal çevirdi. Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinlikte katılımcılar, Gültepe Kavşağı ve Batman Belediyesi güzergahı boyunca ilerledikten sonra yeniden başlangıç noktasına ulaştı. Farklı yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, bağımlılıkla mücadele ve sporun önemine vurgu yapıldı.

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Ediz, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu an Türkiye genelinde, 81 ilde 13. Geleneksel Bisiklet Turumuzu gerçekleştiriyoruz. Batman'da da katılım çok iyi, 100'ün üzerinde bisiklet tutkunu bizimle. Buradaki temel amacımız, insanları bağımlılıklardan uzaklaştırmak. Günümüzde insanlar vakitlerinin çoğunu internet, televizyon ya da sosyal medya başında geçiriyor. Bizler hem hayatlarına hareket katmak hem de onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla bu turları düzenliyoruz. 7'den 77'ye herkesi bu harekete davet ediyoruz" dedi. - BATMAN