Batman'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Batman\'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
14.06.2026 11:34  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Yeşilay Şubesi öncülüğünde düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele vurgusuyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinliğe 100'ün üzerinde bisiklet tutkunu katıldı.

Batman Yeşilay Şubesi öncülüğünde, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla pedal çevirdi. Atatürk Parkı'ndan başlayan etkinlikte katılımcılar, Gültepe Kavşağı ve Batman Belediyesi güzergahı boyunca ilerledikten sonra yeniden başlangıç noktasına ulaştı. Farklı yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, bağımlılıkla mücadele ve sporun önemine vurgu yapıldı.

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Ediz, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu an Türkiye genelinde, 81 ilde 13. Geleneksel Bisiklet Turumuzu gerçekleştiriyoruz. Batman'da da katılım çok iyi, 100'ün üzerinde bisiklet tutkunu bizimle. Buradaki temel amacımız, insanları bağımlılıklardan uzaklaştırmak. Günümüzde insanlar vakitlerinin çoğunu internet, televizyon ya da sosyal medya başında geçiriyor. Bizler hem hayatlarına hareket katmak hem de onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla bu turları düzenliyoruz. 7'den 77'ye herkesi bu harekete davet ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Batman, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:08:34. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.