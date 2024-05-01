Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Batman\'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Kozluk Kaymakamlığı, belediyesi ve Kendine Gülümse Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları turnuvasına 160 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrenciler ilçeyi il turnuvasında temsil edecek.

01.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:42
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Batman'ın Kozluk ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamlığı, belediyesi ve Kendine Gülümse Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva 160 öğrencinin katılımı gerçekleşti.

Dereceye giren öğrencilerin ilçeyi il turnuvasında temsil edeceğini belirten Kaymakamı Ekrem Güngör, "Turnuvaya Katılan öğrencilerimize, özverili şekilde onları turnuvaya hazırlayan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ederim. Turnuva sürecinde, öğrencilerimizi hayata hazırlayan ailelerimizi, öğrencilerimizi ve hakem olarak görev yapan tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Dereceye giren öğrencilere Kaymakamlık tarafından para ödülü verilen öğrenciler, Kozluk'u Batman'da yapılacak olan turnuvada temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvayı, İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim takip etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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