Batman'da Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Batman'da Altın Hırsızları Yakalandı

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Batman'da evlerden ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı, 10 çeyrek altın ele geçirildi.

20.11.2024 22:07
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Batman'da girdikleri evlerden ziynet eşya çalan 2 kadın yakalandı

BATMAN - Batman'da girdikleri evlerdeki binlerce lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan 2 kadın, bu kez şüpheli hareketlerde bulununca çaldıkları altınlarla yakayı ele verdi.

Batman İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kadın ve 1 çocuğun kaçma girişiminde bulunması üzerine; yakalanarak çıktıkları apartmanda kamera incelemeleri yapılmasıyla evlerden altın çaldıkları tespit edildiği belirtildi. Şahısların çantalarında yapılan aramda, 10 adet çeyrek altın, 1 adet Reşat altın, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir kolye, 4 adet bilezik ve kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı, bakır tel, parmak izi bırakmamak için kullanılan ten çoraplar ele geçirildiği ifade edildiği açıklamada, şüpheli kadın şahıslar ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Ç.G isimli kadın tutuklanarak ceza evine gönderildiği belirtildi.

Batman\'da Altın Hırsızları Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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