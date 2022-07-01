Karabağ Parkı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Karabağ Parkı'nın açılışı yapıldı

01.07.2022 00:37

Batman'da Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini simgeleyen "Karabağ Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Batman'da Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini simgeleyen "Karabağ Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Karabağ Parkı'nın açılışı amacıyla düzenlenen törende, parkı hizmete sokmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Parkı yapmak ve açmak suretiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki derin kardeşliği ve bağları bir kez daha vurgulama imkanına sahip olduklarını kaydeden Canalp, "Azeri kardeşlerimizle çalıştığımız zaman hem Azerbaycan hem Türkiye hem de Batman kazanıyor. Bu park bir semboldür. Bu park Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin ve muhabbetinin bir numunesidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Babanlı da parkın açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Babanlı, "Vatan mücadelemizde bir yumruk gibi Karabağ'ımızı azat etmek için mücadele verdik. Türkiye'mizin Azerbaycan'ın arkasında durduğunu ve kardeşliği zirveye taşıdığının şahidi olduk. Batman'da Karabağ Parkı'nın zaferden sonra açılması kardeşliğin ve dostluğun en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Azerbaycanlı sanatçı Azerin konser verdi.

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Kaynak: AA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağ Parkı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

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