Batman'da el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Yerel

Batman'da el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü

Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları sergisi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ahşap yakma, hat sanatı ve resim sanatıyla yapılan eserlerin sergilendiği stantlar, Kaymakam Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiye yoğun katılım olan vatandaşlar, usta öğreticilerin emeklerini takdir etti. Ayrıca, Filistin ve Doğu Türkistan'ı temsil eden eserlerle dünyadaki bazı sıkıntılara dikkat çekildi.

09.05.2024 19:11
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Batman'da el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen el sanatları sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kozluk Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler tarafından ahşap yakma, hat sanatı ve resim sanatıyla yapılan eserlerin sergilendiği stantlar, Kaymakam Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

Usta öğreticiler tarafından yapılan eserlerin vatandaşların beğenisini aldığını ifade eden Kozluk Halk Eğitim Müdürü İshak Aksoy, "Kozluk'ta ahşap yakma ve resim sergimizi açmış bulunmaktayız. Usta öğreticilerimiz tarafından bin bir emek verilerek yapılan bu eserler çok değerli emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Sergimize yoğun katılım yapan vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Filistin halkına yapılan zulme dikkat çeken usta öğretici Kübra Ön, "Güvercinimize işlediğimiz Filistin bayrağı özgürlüğü ifade etmektedir. ve inanıyoruz ki bu sadece temsiliyet kalmayacak, Filistin halkı bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kozluk Halk Eğitim Merkezi ailesi adına bir sergi açtıklarını kaydeden usta öğretici Fatma Akın ise, "Amacımız insanları sanatla birleştirmektir. Dünyaca zor zamanlardan geçiyoruz bu yüzden insanları sanatla iç içe olmaya ihtiyacı var. Dünyadaki bazı sıkıntılara dikkat çekmek adına Filistin ve Doğu Türkistan'ı temsil eden eserlere de yer verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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