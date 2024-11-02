Batman'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Batman'da Filistin'e Destek Gösterisi

Batman\'da Filistin\'e Destek Gösterisi

Sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırılarına karşı ortak basın açıklaması yaptı ve destek verdi.

02.11.2024 17:57
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Batman'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı düzenlenen "Aksa Tufanı" operasyonuna destek vermek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kalabalık bir grup, şehrin merkezinde Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'in saldırgan politikalarına tepki gösterdi, Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında uzun yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulme dikkat çekilerek, bu operasyonun bir savunma hakkı olarak değerlendirildiği vurgulandı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan temsilciler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'deki Müslüman halka yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasının sonunda Filistin'e destek sloganları atıldı ve Batman'daki STK'lar olarak Filistin halkının özgürlük mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceklerini belirttiler. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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