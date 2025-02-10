Batman'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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Batman'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri tarafından Çıkarıldı

Batman\'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri tarafından Çıkarıldı

Batman'da 15 yaşındaki bir genç kızın parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle hastanede kesilerek çıkarıldı. Genç kızın evdeki oyun esnasında başparmağına geçtiği metal parça, sağlık ekiplerinin çıkaramadığı için itfaiyeye başvuruldu.

10.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
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Batman'da 15 yaşında genç kızın parmağına sıkışan metal parça, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle hastane acilinde kesilerek çıkarıldı.

Batman'da ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk, evde metal bir parçayı başparmağına geçirdi. Ancak sıkışan metal parça başparmağından çıkmayınca, ailesi tarafından hastanenin Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri, metal parçayı çıkarılamayınca hastaneye, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ekipler çağrıldı. İtfaiye personellerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla parmağındaki parça spiral makineyle kesilerek çıkarıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri tarafından Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekipleri tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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