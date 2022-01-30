Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti, çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

- Batman'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti, çalışmalar aralıksız devam ediyor

-Batman'da 100 metrelik yol, kar nedeniyle 1 saatte açılıyor

BATMAN - Batman'da, 20 gündür aralıksız yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığını 2 metreyi bulduğu Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batman'da, kar yağışının 20 gündür devam ettiği 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde oluşan tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Tipi nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirten Sason şantiye şefi Salih Yıldız, kırsalda çalışan ekip arkadaşlarına yakıt götürmeye çalıştığını belirterek karla mücadele çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

"Bir gün önce açtığımız yol, bir gün sonra tekrar kapanıyor"

Çalışmalarda grup köy yollarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yıldız, "Yaklaşık 15 gündür kar yağışı sürekli yağıyor. İlçemizde 54 köy ve 86 mezra var. Sadece ilçe merkezine yakın köylerimiz açık, bu bölgede Mereto Dağı civarındaki bütün köy ve mezralarımızın yolu kapalıdır. Grup yollarımız tamamen açıktır. Bazı yerlerde kar kalınlığı makinelerimizin boyunu aşmaktadır. Kar kalınlığının yüksek olduğu yerde çalışmalar ağır ilerliyor. Bazen 100 metrelik yolu 1 saate açabiliyoruz. Köylülerimizin hayvanlarına yem getirebilmeleri için yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Grup yollarında olumsuzluğa mahal vermemek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kar yağışı devam ediyor. Bir gün önce açtığımız yol, bir gün sonra tekrar kapanıyor. Kaymakamımızın bizlere talimatı var. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sürekli yolları açık tutmamızı istiyor. Bizde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarda mesai gözetmeksizin yoğun çaba sarf eden çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.