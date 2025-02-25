Batman'da Kardan Kapanan Mezra Yolları Açıldı

Yerel

Batman'da kardan kapanan mezra yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100'ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Batman Valisi Ekrem Canalp'ın talimatlarıyla ilçe Kaymakamı Furkan Başar koordinesinde Özel İdare ekiplerince başlatılan yoğun çalışmaların ardından köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı durumda olan yollarda devam eden çalışmaların ardından 25 mezra yolu daha kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kapalı durumda bulunan 7 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.