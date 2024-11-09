Batman'da Olaylar Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Olaylar Başarısızlıkla Sonuçlandı

Vali Canalp, Batman'da yaşanan olayların 6-8 Ekim olaylarını tekrarlama çabası olduğunu söyledi.

09.11.2024 22:17
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Batman Valisi Canalp: "6-8 Ekim olaylarını yaşatmak istediler ama başaramadılar"

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, "Geçmişte bu bölgenin 6-8 Ekim olayları yaşadı. Birkaç gün süren bu olaylar sonrasında yaşanmış olan o etkiyi biz bugün dahi buranın ekonomik hayatında, sosyolojisinde hissetmeye devam ediyoruz. Bize son 5 gün içerisinde yaşatılmaya çalışılan şey aslında tarihi tekrarlatma çabasıdır" dedi.

İl Kültür Turizm konferans salonunda yapılan toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileriyle bir araya gelen Vali Canalp, Batman'da 5 gündür devam eden olaylarda meydana gelen zararı değerlendirdi. Fiziksel zararın 3-5 gün içerisinde giderebileceklerini belirten Canalp, "İndirilmiş olan camı, çerçeveyi en geç bir haftada yerine koyarız ancak Batman ile ilgili verilmiş olan o görünmeyen zararları gidermemiz işte o maalesef daha uzun zaman alıyor. Bu hem Batmanlılar için hem de dışarıdan Batman'a bakan insanlar için uzun yıllar boyunca devam eden bir etkiyi ortada bırakıyor" dedi.

"6-8 Ekim olaylarını yaşatmak istediler ama başaramadılar"

Geçmişte bu bölgenin 6-8 Ekim olaylarını yaşadığını hatırlatan Canalp, "Birkaç gün süren bu olaylar sonrasında yaşanmış olan o etkiyi biz bugün dahi buranın ekonomik hayatında, sosyolojisinde hissetmeye devam ediyoruz. Bize son 5 gün içerisinde yaşatılmaya çalışılan şey aslında tarihi tekrarlatma çabasıdır. Biz buna müsaade etmedik. Ama buradan net şekilde söylüyorum Batman'da, Batman halkı da buna müsaade etmedi. Dolayısıyla da böyle bir hedefi olan insanlar da bu hedeflerine ulaşamadılar. Buradan böylesi bir kötü emele ulaşma amacına engel oldukları için, set oldukları için, gerekli duyarlılığı gösterdikleri için sizlerin şahsında bütün hemşerilerime içtenlikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çocuk parklarını çocuklara yaktırdılar"

Olaylarda verilen zararı paylaşan Canalp, "121 adet otobüs durağımıza zarar verildi. 26 adet halk otobüsümüze zarar verildi. Bedava dağıttığımız ekmek büfelerimiz de maalesef tahrip edildi. Öyle ki dün akşam artık yakacak başka bir şey bulamadıkları için çocuk parklarını çocuklara yaktırdılar. Engelli şarj istasyonlarımız da maalesef hedef alındı ve çöp konteyneri ateşe vermek suretiyle bu şekilde de kamu malına zarar veren örneklerini gördük. Çöp kutularını yerlerinden söküp tahrip etmek suretiyle de gene kentin hijyeni, temizliği ve kamu sağlığı hedef alındı. Kaldırım taşlarımız aydınlatma sistemlerimiz de hedef alındı" ifadelerini kullandı.

"Çalmayı yaygınlaştırmak istediler"

Kimi iş yerlerinden de eşyaların çalındığını vurgulayan Canalp, "Bunu yaygınlaştırmak, çoğaltmak istediler ama ilgili kişilerin tespitlerini de yaptık. Bu şekilde dün akşamla başka teşebbüs vardı, onu da teşebbüs aşamasındayken erken şekilde engelledik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Olaylar Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika

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