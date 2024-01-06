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Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumu iyi.

Batman\'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
06.01.2024 - 22:52,
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Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

BATMAN - Batman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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