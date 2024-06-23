Batman'da petrol kuyularında çıkan yangın son anda kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da petrol kuyularında çıkan yangın son anda kontrol altına alındı

Batman'da petrol dolum sahasında meydana gelen patlamalar sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, petrol kuyuları ve bir tankeri sarmıştı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

23.06.2024 15:33
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Batman'da yürekleri ağza getiren yangın

Petrol kuyularında çıkan yangın son anda kontrol altına alınabildi

BATMAN - Batman'da petrol dolum sahasında iki kuyuda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Petrol dolumu esnasında çıkan yangın 2 petrol kuyusu ve bir tankeri sardı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri muhtemel faciayı önledi.

Yangın öğle saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yazılı köyü yolu üzerinde bulunan petrol dolum kuyularında çıktı. Edinilen bilgilere göre, petrol dolumu esnasında henüz belirlenemeyen nedenle art arda meydana gelen patlamaların ardından yakıt tankı ve iki petrol kuyusunu alevler sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, jandarma yangının çıktığı alanda incelmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da petrol kuyularında çıkan yangın son anda kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da petrol kuyularında çıkan yangın son anda kontrol altına alındı - Son Dakika
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