Batman'da Sahte Kimlikli Kaçakçı Yakalandı

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Batman'da sahte koruma kimlikli göçmen kaçakçısı yakalandı

BATMAN - Batman'da durdurulan bir araçta sahte koruma belgesiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı ve üzerinde farklı ülkelere ait belgeler bulundurduğu tespit edilen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda durdurulan araçta 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili üzerinde farklı ülkelere ait pasaport ve koruma kartı bulunduran şüpheli, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.