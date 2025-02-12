Batman\'da şehit babasına sürpriz doğum günü pastası

Yerel

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve güvenlik korucuları, şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt'a pasta götürerek doğum gününü kutladı.

Güvenlik korucuları ve şehit yakınları, Kuzey Irak'ta 3 yıl önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede ikamet eden babasına doğum yıl dönümü dolayısıyla pasta alıp sürpriz bir doğum günü düzenledi. İlk defa doğum günü kutlandığını ifade eden Nazmi Bozkurt, "Ben bir oğlumu vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit verdim. Şimdi yüzlerce oğlum var. İlk defa bir pasta üfleyerek doğum günümü kutluyorum. Çok duygulandım. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan başta devlet büyüklerim ve jandarma personelleri olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN