Batman\'da taziye evlerinde yeni düzenleme

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Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı tarafından taziye evlerinde uygulama birliğini sağlamak üzere ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, kanaat önderleri, köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaparak taziye evleri ile ilgili taziye evlerini kullanma esaslarını belirledi.

Yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan Kaymakamı Ekrem Güngör, cenaze sahiplerinin ölen yakınlarının üzüntüsünü yaşamaktan ziyade, taziyeye gelenlere yemek verme ve yapma telaşına düştüklerini, taziyelerin cenaze sahiplerini maddi ve manevi anlamda zor duruma düşürmekte olduğunu söyledi.

Cenaze sahipleri taziyelerini yapmak için borç para arayışına girmekte olduğuna değinen Kaymakam Güngör, "Cenaze sonrası taziye adetinin gösterişe dönüşmesi, abartılı lüks yemek verilmesi, cenazenin ve ölümün ikinci plana atılması, ölen kişinin aziz hatırasına saygısızlık olmakta, hem İslami değerlerimize hem de geleneklerimizle uyuşmamaktadır. Bu kapsamda bizlere, belediyelere, muhtarlarımıza ve kanaat önderlerimize gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda taziye yemeği uygulamasını sadece çorba ikramı ile sınırlandırdık ve taziye evlerini kullanma esaslarını yeniden belirledik. Taziye evlerini kullanma esaslarının uygulanması ile hem cenaze sahibine yük olunmayacak, hem de ilçe geneli bir karar olduğu için herkes aynı şartlar altında taziyesini gerçekleştirmiş olacaktır" dedi. - BATMAN