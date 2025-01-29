Batman'da Ücretsiz Çorba Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman'da Ücretsiz Çorba Dağıtımı

Batman\'da Ücretsiz Çorba Dağıtımı

Batman'da Emekliler Derneği, ücretsiz çorba ikramına 2 bin kişilik katkı sağladı.

29.01.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da hayırseverler tarafından iki aydır süren ücretsiz çorba ikramına, Batman Emekliler Derneği de 2 bin kişilik katkı sağladı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Yıldız Cami önünde, Yıldız Cami Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle iki aydır her gün öğleden sonra ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Ücretsiz çorba ikramına, Batman Emekliler Derneği de 2 bin kişilik destekte bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmen, dernek üyeleriyle birlikte dağıtımda yer aldı. Yaklaşık 2 bin kişiye sıcak çorba hazırlanarak emekliler ve yoldan geçen vatandaşlara ikram edildi.

Çorba dağıtımında uzun kuyrukların oluştuğunu belirten Hüseyin Ekmen, "Bugünkü amacımız emekli üyelerimize bir kap sıcak çorba vermek, yaklaşık 2 bin kişiye yetecek kadar çorba yaptık. Emekli üyelerimizle beraber hem emeklilerimize hem de yoldan geçen vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıtımı yaptık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu bir başlangıçtır ve hayır işidir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, batman, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Ücretsiz Çorba Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Ücretsiz Çorba Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.