Batman\'da unutulan çanta sahibine teslim edildi

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Batman'da şehir içi halk otobüsünde unutulan içinde altın ve paranın olduğu çanta, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediyeye ait İşletme İştirakler şefliğinin 4 numaralı otobüs hattı şoförü Şahin Akıl, yolcu aktarma istasyonunda araçta unutulan çantayı fark etti. Şahin Akıl ve birim amirleri, çantanın Gülistan Erdem'e ait olduğunu öğrenince ulaştırmak için harekete geçti.

Ziynet dolu çanta, Erdem'e ulaşılarak teslim edildi. Erdem, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BATMAN