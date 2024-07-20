Batman'da Vatandaş Dev Çekirge ile Oynadı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü dev çekirge ile adeta evcil hayvanı gibi oynadı.

İlçeye bağlı Geçitaltı köyünde yaşayan İskender Geç, yolda yürüdüğü sırada dev etçil çekirge olduğunu fark etti. Geç, bulduğu çekirge ile adeta evcil hayvan gibi oynadı. İlk defa böyle bir çekirge gördüğünü belirten Geç, "İnternetten yaptığım araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendim. Daha sonra onu elime alarak biraz oynadıktan sonra onu doğal ortamına bıraktım" dedi. - BATMAN