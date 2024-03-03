Batman'da Vatandaşlar Sultana Dağı'na Akın Etti

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Batman'da vatandaşlar kar ve güneşin keyfini çıkarmak için Sultana Dağına akın etti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde hafta sonunu fırsata çeviren vatandaşlar, Sultana Dağı'nda güneşli havanın keyfini çıkarak kayak ve mangal keyfi yaptı.

Güneşli bir hafta sonunu fırsata çeviren birçok vatandaş, ailesi ile birlikte gittiği Sultana Dağında, tarihi Sulatan çeşmesi etrafında kalınlığı 1,5 metreyi aşan kar üzerinde kayarak, uçurtmalar uçurdu, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Misafirleriyle keyifli hafta sonunu kar üzerinde eğlenerek geçirmek için geldiklerini belirten Burak Dündar, 1900 rakımlı yükseklikte keyifli sohbetler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Karı seven, karın tadını çıkarmak isteyen, çok güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkesi bu tarihi yerde, doğal karın bulunduğu bu alana gelmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Dündar, "Keyifli vakit geçirebilecekleri çok güzel bir ortam var. İnşallah Sultana Dağı'nın bu güzelliği önümüzdeki yıllarda daha da duyulur ve birçok kişinin gelip gezebileceği hoş vakit geçireceği bir yer haline gelmesini diliyorum" dedi.

"Daha önce burayı görmemiştim, harika bir yer"

Daha önce hiç görmediği Sultana Dağına araçlarıyla hiç yürümeden gelebildiklerini dile getiren Alper Teker, "Güzel bir hafta sonu. İyi bir hava var. Burayı bilmiyorduk, çevreden öğrendik. Sultan Abdülhamit Han'ın daha önce uğrayıp konakladığı bir çeşmenin bulunduğu bir yer ve tarihi bir mekan. Bizde duyduk araçlarımızla kolay ulaşımla buraya geldik. Yukarıda çok güzel bir çeşmede var. Çok güzel bir manzara ve kar var. Hoş bir vakit geçirmek isteyenleri buraya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.