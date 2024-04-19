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Batman Havalimanında Mart ayında 45 bin 466 yolcu havayolunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanında 2024 yılı şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Batman Havalimanında şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 466 kişi oldu. Mart ayında Batman Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 322, ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Mart ayında toplamda 479 ton oldu. Ocak ve Mart ayında toplamda Batman Havalimanında yolcu trafiği 151 bin 998, uçak trafiği 986, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise bin 620 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN