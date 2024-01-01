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Batman'ın üzerini kaplayan sis görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Batman'ın üzerini kaplayan sis görsel şölen oluşturdu

Batman'da bir haftadır sabah ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler kontrollü ilerliyor. Karlı kaplı dağlar, güneş ve sis birleşince görsel şölen oluştu.

01.01.2024 - 16:41,
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Batman'ın üzerini kaplayan sis görsel şölen oluşturdu

BATMAN - Batman'ın üzerine kaplayan yoğun sis, görsel şölen oluşturdu.

Batman'da bir haftadır sabah ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler kontrollü ilerliyor.

Karlı kaplı dağlar, güneş ve sis birleşince görsel şölen oluştu.

Batman\'ın üzerini kaplayan sis görsel şölen oluşturdu
Kaynak: İHA
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