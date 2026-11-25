Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya Valiliğine, Edirne Valisi Yunus Sezer ise Batman Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı atama kararıyla 41 ile vali atandı, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Karar kapsamında yaklaşık 4,5 yıldır Batman'da görev yapan Ekrem Canalp Sakarya Valiliğine, Ağustos 2023'ten bu yana Edirne'de görev yapan Yunus Sezer ise Batman Valiliğine getirildi.

10 Nisan 1978'de Erzurum'un İspir ilçesinde doğan Yunus Sezer, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mülki idare mesleğine 2001 yılında kaymakam adayı olarak başlayan Sezer, Alucra, Altınyayla ve Silvan'da kaymakamlık, Siirt'te vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Kırıkkale Valiliğine atandı.

11 Eylül 2021'de Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Sezer, 21 Ağustos 2023'te Edirne Valiliği görevine başladı. Sezer, evli ve üç çocuk babasıdır.