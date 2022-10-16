Batman yerel haberleri... Gercüş'te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Batman yerel haberleri... Gercüş'te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu

16.10.2022 11:11
Batman yerel haberleri... Gercüş'te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu

Batman haberine göre Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, ilçede düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrencilerle buluştu.

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, ilçede düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrencilerle buluştu.

Batman Valiliği ve Gercüş Kaymakamlığının düzenlediği uçurtma şenliğine Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Eren Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte her yaş gurubundan vatandaş uçurtma keyfini doyasıya yaşadı. Kaymakam Muhammed Öztaş ve beraberindekiler de çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak sevinçlerine ortak oldu. Çocuklar, doyasıya eğlendiklerini dile getirerek, bu tür etkinlikten dolayı Batman Valisi Ekrem Canalp ve Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'a teşekkür etti. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman yerel haberleri... Gercüş'te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman yerel haberleri... Gercüş'te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
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