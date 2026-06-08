Battalgazi\'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri tespit edilerek satıştan kaldırıldı. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünlerine rastlandı. Gerçekleştirilen denetimlerde, market reyonlarında satışa sunulan ürünler incelendi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çikolata, bisküvi, kek ve çeşitli atıştırmalık ürünlerin bulunduğu tespit edildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünler ekipler tarafından satıştan kaldırılarak muhafaza altına alındı. Mevzuata aykırı şekilde satışa sunulduğu belirlenen ürünlerle ilgili gerekli tutanaklar düzenlenirken, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MALATYA