Battalgazi'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Son Dakika
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Battalgazi'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Battalgazi\'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
08.06.2026 14:17  Güncelleme: 14:19
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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde yaptığı denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çikolata, bisküvi, kek gibi gıda ürünlerini tespit ederek satıştan kaldırdı. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri tespit edilerek satıştan kaldırıldı. İşletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünlerine rastlandı. Gerçekleştirilen denetimlerde, market reyonlarında satışa sunulan ürünler incelendi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çikolata, bisküvi, kek ve çeşitli atıştırmalık ürünlerin bulunduğu tespit edildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünler ekipler tarafından satıştan kaldırılarak muhafaza altına alındı. Mevzuata aykırı şekilde satışa sunulduğu belirlenen ürünlerle ilgili gerekli tutanaklar düzenlenirken, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Battalgazi, Çikolata, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Battalgazi'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Battalgazi'de market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu - Son Dakika
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