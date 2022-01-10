Üye Girişi
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı

10.01.2022 17:11
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 3.birleşimin 1.toplantısı ile tamamlandı.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 3.birleşimin 1.toplantısı ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülürken, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Başkan Güder'e kredi kullanma yetkisi verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda 3.birleşimin 1.oturumu ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak 2.birleşiminin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İmar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi.

Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Minibüs, 1adet Traktör, 4 adet Kamyonet Van, 1 adet Dozer, 1 adet Vabıl Silindir ve 3 adet Çift kabin açık kasa kamyonet hizmet araçlarının alınması oy çokluğu ile kabul edilirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e Eskimalatya Alacakapı Meydan düzenlemesi, alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Bitüm ve Muhtelif yol yapım malzemesi alımı, Agrega üretim için muhtelif malzeme alımı ve Yaya kaldırım, kilit taşı ve taş duvar yapımı için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanma ve kredi işlemleri için yetki verildi. Geçici işçi vizelerinin ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlendiği toplantıda, Sancaktar mahallesinde bulunan park alanına Hidro Elektrik Santrali yapılması ve Toplu İş Sözleşmeleri ile Sosyal Denge Sözleşmelerinin imzalaması için Başkan Güder'e yetki verildi.

"Alınan kararların ilçemiz için hayırlar getirmesini diliyorum"

Alınan kararların Battalgazi için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ocak ayı toplantımızı 3.birleşimimiz ile tamamladık. Meclisimizin kabul ettiği dört gündem maddesi ile bize kredi kullanma yetkisi verildi. Eskimalatya için bir meydan projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir proje sunmuştuk. Projemize yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir para lazım. Hibe içinde bazı girişimlerimiz oldu. Bakanımızdan 5 milyonu hibe 15 milyon TL kredi sözü almıştık. Şuan sadece başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Proje büyük olduğu için de sağlam adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu kredi kullanma yetkisini ihtiyaç olduğu zamanlarda kullanacağız. Önceki dönemlerde de kredi kullanma yetkisi almıştık ama kullanmadık. Alınan kararlarımızın ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını 2 Şubat Çarşamba günü saat 14: 00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı

YORUMLAR
500

Osman Güder, Malatya, Kredi, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı - Son Dakika


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:18:30. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement