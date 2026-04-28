BAÜN İlahiyat Fakültesinden ünlü çizer Hasan Aycın\'a vefa

28.04.2026 16:32  Güncelleme: 16:43
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) İlahiyat Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen yeni mekanlar, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verilen çizer Hasan Aycın'a fakültede çizimlerinin olduğu sergi alanı açıldı.

İlahiyat Fakültesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, fakültenin akademik, kültürel ve sosyal altyapısını güçlendirecek önemli birimler öğrencilerle buluşturuldu.

İlahiyat Fakültesi Hasan Basri Çantay Konferans Salonundaki program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, fakültede yürütülen çalışmalar ve açılışı yapılan alanlara ilişkin bilgi vererek emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise konuşmasında üniversitenin tüm birimlerinde gerçekleşen iyileştirme ve yeniliklere değinerek gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duaları eşliğinde açılışı yapılan alanlar protokol üyeleri tarafından gezildi. Bu kapsamda fakülte girişinde yer alan İlahiyat Fakültesi yazılı alan ve yayınların sergilendiği bölüm ziyaret edildi. Ayrıca Hasan Aycın karikatür sergisi incelendi. Programın devamında İmam Birgivi İhtisas Kütüphanesi ile kadın ve erkek mescitleri gezildi. Kütüphanedeki eserler incelenirken kütüphane odaları ve eski eser koleksiyonunun da ziyaret edilmesinin ardından program ikramlarla sona erdi.

Açılış törenine; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Çizer Hasan Aycın'ın yine çizgi sanatçısı olan kardeşi Mustafa Aycın, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

