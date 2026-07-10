Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'i Vurdu

Asya-Pasifik bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen Bavi Tayfunu, Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybederken, Japonya'da en az 450, Tayvan'da ise en az 415 uçuş iptal edildi.

Pasifik Okyanusu'ndan Asya-Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen ve hızı saatte 162 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Bavi Tayfunu, Asya-Pasifik bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Tayfun, Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında şiddetli yağışlara neden olurken, Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'da en az 450 uçuş iptal edildi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Bavi Tayfunu'nun yarın sabah Okinawa eyaletine bağlı Sakishima adalarını vurmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskınları, toprak kaymaları ve şiddetli rüzgarlara karşı tetikte olmaya çağırdı. Tayfun nedeniyle çoğu bugün ve yarın Okinawa eyaletinden gerçekleştirilmesi planlanan en az 450 uçuş iptal edilirken, şiddetli rüzgarlar Okinawa eyaletindeki en az 900 haneyi elektriksiz bıraktı.

Tayvan'da bazı okullar eğitime ara verdi

Bavi Tayfunu endişesi, Tayvan'da da hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle finans piyasaları geçici olarak tatil edilirken, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerindeki birçok okulda eğitime ara verildi. En az 2 bin kişi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Tayvan ordusuna bağlı 29 bin personel arama-kurtarma çalışmaları için teyakkuza geçti. Tayvan Sivil Havacılık İdaresi, en az 415 uçuşun tayfun riski nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çin'de karaya çıkması bekleniyor

Çin basını ise Bavi Tayfunu'nun cumartesi gecesi veya pazar sabahı 10 milyon nüfuslu Çin kıyı şehri Wenzhou'dan karaya çıkmasının beklendiğini bildirdi. Tayfundan etkilenmesi beklenen bölgelerdeki yüzlerce tekne tedbir amacıyla limanlara çekildi. - TOKYO