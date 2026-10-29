Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde Siberay Kulübü siber güvenlik semineri düzenledi

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, öğrencilerin siber suçlar ve dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Siberay Kulübü kapsamında gerçekleştirilen seminerde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ele alındı. Siberay Kulübü danışman öğretmeni tarafından verilen eğitimde, dijital ayak izinin doğru yönetilmesi, kişisel verilerin korunması ve sanal platformlarda güvenliğin sağlanması konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitimde ayrıca bilgi kirliliğiyle mücadele, dijital mecraların bilinçli kullanımı ve siber zorbalık karşısında alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Siberay Kulübünün eğitim-öğretim yılı boyunca yürüteceği farkındalık çalışmaları ve etkinlik planları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Seminerle öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve interneti daha güvenli, bilinçli kullanmaları konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.