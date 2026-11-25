Bayburt Aydıntepe'de 6 yıldır kapalı yeraltı şehrinde ihale aşamasına gelindiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yaklaşık 6 yıldır kapalı olan Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin restorasyon projesinde ihale aşamasına gelindi. Ödenek sorunu giderilen projenin, ilçenin turizm potansiyelini güçlendirmesi ve Bayburt’un tanıtımına katkı sunması bekleniyor.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaklaşık 6 yıldır ziyarete kapalı olan tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin restorasyon projesinde ihale aşamasına gelinirken, çalışmaların kapsamı ve uygulama süreci toplantıda değerlendirildi.
Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek projenin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Yaklaşık 3 yıldır sürdürülen sismik araştırma ve bilimsel çalışmaların ardından projede yaşanan ödenek sorununun giderilmesiyle ihale aşamasına geçildi. Toplantıda, tarihi yapıda yürütülen araştırmalar ve restorasyon sürecinde izlenecek yol ele alındı.
Tarihi ve kültürel mirasın korunarak yeniden ziyarete açılmasını kapsayan projenin, Aydıntepe'nin turizm potansiyelini güçlendirmesi ve Bayburt'un tanıtımına katkı sunması bekleniyor.
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