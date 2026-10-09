Bayburt Aydıntepe'de hatim programında duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de hatim programında duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı

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Bayburt Aydıntepe\'de hatim programında duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı
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Bayburt Aydıntepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi. Din görevlisi Bayram Gündoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatm-i şerifin duasını İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi.

Programda, din görevlisi Bayram Gündoğdu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Din görevlilerince okunan hatm-i şerifin duasını Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.

Programın ardından Aydıntepe İlçe Müftülüğü, din hizmetine emek veren tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Kaynak: İHA
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