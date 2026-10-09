Bayburt Aydıntepe\'de hatim programında duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı

Bayburt Aydıntepe'de hatim programında duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aydıntepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi. Din görevlisi Bayram Gündoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatm-i şerifin duasını İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde hatim programı düzenlendi.
Programda, din görevlisi Bayram Gündoğdu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Din görevlilerince okunan hatm-i şerifin duasını Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.
Programın ardından Aydıntepe İlçe Müftülüğü, din hizmetine emek veren tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
Kaynak: İHA
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