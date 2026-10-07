Bayburt Aydıntepe'de Merkez Camii inşaatında Müftü Koyuncu incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de Merkez Camii inşaatında Müftü Koyuncu incelemelerde bulundu

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Bayburt Aydıntepe\'de Merkez Camii inşaatında Müftü Koyuncu incelemelerde bulundu
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii inşaatındaki çalışmalar sürüyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, inşaat alanında incelemelerde bulunarak caminin bir an önce tamamlanıp ibadete açılması için çalışmaların titizlikle ve aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden Merkez Camii inşaatında çalışmalar sürüyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, cami inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

İlçe Müftüsü Koyuncu'ya, Vaiz Furkan Yıldırım da eşlik etti. İnşaat alanında yürütülen çalışmaları inceleyen Koyuncu, caminin bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Koyuncu, caminin tamamlanarak cemaatiyle buluşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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